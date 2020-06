(shareribs.com) Chicago 24.06.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade lagen im gestrigen Handelsverlauf unter Druck. Der gute Zustand der Maisernte hat den Juli-Kontrakt auf ein Drei-Wochentief gedrückt. Die Sojabohnen bleiben schwach. Für Mais ging es am Dienstag wieder nach unten. Der gute Zustand der Ernte hat die Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt. 72 Prozent der Ernte wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...