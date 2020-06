Berlin (ots) - Die Zukunftschancen Jugendlicher und junger Erwachsener müssen erhalten bleibenDas Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch die Eckpunkte für ein Bundesprogramm "Ausbildungsplätze sichern" beschlossen. Hierzu erklärt der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Peter Weiß:"Die wegen der Corona-Krise entstandenen schwerwiegenden wirtschaftlichen Einbrüche zeigen ihre Spuren: Es gibt Anzeichen, dass vor allem klein- und mittelständige Betriebe weniger oder gar keine berufliche Ausbildung mehr durchführen können. Dies würde unausweichlich zu einem Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit führen. Das wollen wir verhindern!Der Koalitionsausschuss hat deshalb genau zur richtigen Zeit am 3. Juni 2020 Prämien für kleine und mittlere Unternehmen beschlossen, die jetzt von der Bundesregierung umgesetzt werden. Künftig können Betriebe, die ihr Ausbildungsniveau im Jahr 2020 im Vergleich zu den drei Vorjahren nicht verringern, einen Zuschuss in Höhe von 2.000 Euro erhalten. Für zusätzliche Neueinstellungen von Auszubildenden gibt es sogar eine Prämie von 3.000 Euro.Mit dieser Unterstützung schaffen wir Stabilität und erhalten die Zukunftschancen unserer jungen Menschen. Einen verlorenen "Corona-Jahrgang" können wir uns nicht leisten. Wir brauchen dringend unsere Fachkräfte von morgen! Eins ist schließlich klar: Der Fachkräftebedarf hat sich trotz der Corona-Krise nicht geändert."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/4633211