Der ifo-Index steigt so stark wie noch die, doch die Wirtschaftsweisen senken ihre Konjunkturprognose für Deutschland erneut. Was würde eine zweite Welle bedeuten? Ist die Wahrscheinlichkeit hoch? Und inzwischen an den Börsen eingepreist? Die Wirtschaftsweisen korrigieren ihre Wirtschaftsprognose für 2020/21 nach unten. Bisher -5,4% für das laufende Jahr. Doch es kam schlimmer:- 6,5% lautet die neue Prognose. Ist der konjunkturelle Tiefpunkt erreicht? Ist eine mögliche zweite Corona-Welle überhaupt an den Aktienmärkten eingepreist? Schließlich ruhen die Hoffnungen auf dem zweiten Halbjahr?! Fragen von Antje Erhard an Vivien Sparenberg, Vontobel.