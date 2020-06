Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat sich am Mittwoch nach dem starken Dienstag schwächer gezeigt. Trotz ifo. War es das jetzt mit dem Optimismus? Trotz alarmierender Neuinfektionszahlen von Seiten der WHO zeigte sich der Markt diese Woche ja eigentlich relativ gelassen. Wobei das nicht auf alle Einzelwerte zutraf. Mächtig Bewegung gab es zum Beispiel bei Wirecard, aber auch auf die Lufthansa blickte die Börse im Vorfeld der Hauptversammlung gespannt. Marktkenner Sanjin Topuzovic, ICF Bank, erklärt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, wie die Marktstimmung sich aktuell erklären lässt und womit in der nächsten Zeit zu rechnen ist.