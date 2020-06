Der EUR/JPY traf in dieser Woche im Bereich um 121,00 bislang auf Widerstand - Unmittelbar darüber zeigt sich der nächste Stopp bei der 122,00 - Nach einem fehlgeschlagenen Versuch, am Dienstag die 121,00 zu überschreiten, verliert der EUR/JPY nun etwas an Boden und kehrt zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels in den Bereich um 120,40 zurück. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...