Ifo-Index steigt im Juni deutlicher als erwartet

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni vor allem wegen erneut optimistischerer Geschäftserwartungen etwas besser als erwartet entwickelt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 86,2 (Mai revidiert: 79,7) Punkte, wie das Münchner Ifo Institut nach seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Der stärkste jemals verzeichnete Anstieg trug den Index auf den höchsten Stand seit Februar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf 84,3 Punkte erwartet.

Lane: Anleihekäufe derzeit effektiver als Zinssenkungen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hält Anleihekäufe nach Aussage ihres Chefvolkswirts Philip Lane im aktuellen Umfeld für ein wirksameres Instrument als Zinssenkungen. In einem Webinar der Initiative Frankfurt Main Finance sagte Lane laut veröffentlichtem Redetext: "Langfristige Staatsanleiherenditen reagieren in Stresszeiten praktisch überhaupt nicht auf Zinssenkungen, weil der Portfoliokanal nicht richtig funktioniert, wie sich bei der Ausbreitung der Pandemie vor dem Start des Pandemiekaufprogramms PEPP gezeigt hat."

Kabinett beschließt finanzielle Entlastung der Kommunen

Die Bundesregierung unterstützt die Kommunen, die wegen der Corona-Krise unter Ausfällen bei der Gewerbesteuer leiden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das Bundeskabinett beschlossen, wie das Bundesfinanzministerium von Olaf Scholz (SPD) mitteilte. Damit würden nun auch die Beschlüsse des Koalitionsausschusses von Anfang Juni umgesetzt. Mit dem Paket würden die Kommunen gestärkt, erklärte Scholz. "Das ist ein großer Fortschritt."

DIW warnt vor Legitimationsproblem der gesetzlichen Rente

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) befürchtet ein Legitimationsproblem der gesetzlichen Rentenversicherung besonders in größeren Städten und fordert von der Politik ein zügiges Gegensteuern. Eine Untersuchung des Instituts ergab, dass die Anzahl der Beitragsjahre, die nötig ist, um eine gesetzliche Rentenversicherung oberhalb der Grundsicherung zu erhalten, stark gestiegen ist.

Spahn verteidigt Maßnahmen bei Schlachthöfen gegen Kritik Rumäniens

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat angesichts der Sorgen Rumäniens um Covid-19-Vorfälle in deutschen Schlachtereien Konsequenzen angekündigt. Die Betriebe hätten genug Zeit gehabt, diese Dinge zu regeln, sagte Spahn im ARD-Morgenmagazin. "Sie haben sie nicht geregelt, jetzt werden wir sie gesetzlich regeln." Die große Koalition plant dazu ein Verbot von Werkarbeitsverträgen. Dieses soll allerdings erst ab Anfang 2021 in Kraft treten.

Jersey größte Steueroase für Deutsche - 180 Milliarden Euro geparkt

Deutsche haben 180,8 Milliarden Euro auf Konten in der Steueroase Jersey liegen. Das geht aus Zahlen des Bundesfinanzministeriums auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion hervor, über die die Süddeutsche Zeitung und der Sender NDR zuerst berichteten und in die Dow Jones Newswires Einblick hatte. Jersey ist die Steueroase mit dem meisten Geld aus Deutschland in dieser Aufstellung, die sich auf das Jahr 2018 bezieht.

Österreich spricht wegen Tönnies partielle Reisewarnung für NRW aus

Wegen des Coronavirus-Ausbruchs beim Schlachtbetrieb Tönnies hat Österreich eine partielle Reisewarnung für Nordrhein-Westfalen ausgesprochen. Für das westdeutsche Bundesland gelte eine partielle Reisewarnung der Stufe fünf, teilte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA in Wien mit. Die Skala des österreichischen Außenministeriums reicht von eins "guter Sicherheitsstandard" bis sechs "Reisewarnung" für ein ganzes Land.

USA erwägen neue Zölle im Airbus-Boeing-Streit

Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hat erklärt, er erwäge zusätzliche Zölle im Wert von 3,1 Milliarden Dollar auf Produkte aus Deutschland, Frankreich, Spanien und dem Vereinigten Königreich. Die Bekanntmachung, die in einer Aktennotiz über den Airbus-Boeing-Streit gemacht wurde, besagt, dass die USA neue Zölle einschließlich Oliven, Gin und Lastwagen ins Visier nehmen, während die Zölle für Flugzeuge und Joghurt erhöht werden könnten.

US-Chefvirologe sieht sein Land in entscheidender Phase im Kampf gegen Corona

Angesichts der weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sieht US-Chefvirologe Anthony Fauci sein Land in einer entscheidenden Phase. Die nächsten zwei Wochen seien "entscheidend für unsere Fähigkeit", mit dem Anstieg der Infektionszahlen in Bundesstaaten wie Florida und Texas umzugehen, sagte der Berater von US-Präsident Donald Trump bei einer Ausschussanhörung im Kongress in Washington.

