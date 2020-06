ROSTOCK, 24. Juni (WNM/Max-Planck-Institut für demografische Forschung/Silvia Leek) - Obwohl die Bevölkerung in Ländern des Globalen Südens im Durchschnitt jünger ist, sind sie nicht weniger von der Pandemie betroffen. Ein Grund dafür: der Anteil der Menschen im Erwerbsalter mit Vorerkrankungen ist deutlich höher als in Europa. In fast jedem Erwachsenenalter leiden Menschen in Brasilien und Nigeria häufiger an Vorerkrankungen, als in Italien. Damit steigt auch ihr Risiko für einen schweren Verlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...