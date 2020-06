Hagen (ots) - Das Sauerland wird Gästen aus den massenhaft vom Corona-Ausbruch betroffenen Kreisen Gütersloh und Warendorf nicht den Urlaub in der Region verwehren. Das berichtet die Westfalenpost (online und Donnerstag-Ausgabe). "Bei uns sind alle willkommen", sagte Rouven Soyka, Sprecher von Sauerland-Tourismus, auf Anfrage der Zeitung. Das habe die Branche mit der Politik so vereinbart. Zuvor hatten Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bayern ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus dem Raum Gütersloh erlassen. Gestern sprach Österreich sogar eine Reisewarnung für ganz Nordrhein-Westfalen aus.



"Wir bitten alle Gäste im Sauerland einmal mehr, sich streng an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten", sagte Soyka. "Aber wir wollen niemandem den Aufenthalt bei uns untersagen." Wer Symptome verspüre, die auf eine Erkrankung hindeuteten, solle eigenverantwortlich von einem Urlaub absehen. Einzelne Betreiber von Unterkünften könnten jedoch von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und bestimmte Urlauber ablehnen.



Die Reisewarnung aus Wien kann das Sauerland übrigens verkraften: Im vergangenen Jahr kamen rund 6000 Menschen aus der Alpenrepublik in die Region. Zum Vergleich: Aus den Niederlanden zog es im gleichen Zeitraum 280.000 Gäste ins Sauerland.



