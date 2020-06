Hagens Berman Sobol Shapiro LLP und Lite DePalma Greenberg LLC geben Vergleiche in Höhe von 21,7 Mio. US-Dollar bekannt, die Einzelpersonen und Institute betreffen, die zwischen August 2007 und Mai 2010 ein US-Dollar-LIBOR-basiertes Instrument besaßen

Hagens Berman Sobol Shapiro LLP und Lite DePalma Greenberg LLC haben die folgende Mitteilung veröffentlicht.

Es gibt Vergleiche mit Barclays, Bank of America, Citi, HSBC und JPMorgan (die "vergleichenden Beklagten"), die Einzelpersonen und Institute betreffen, die außerbörslich gehandelte Finanzinstrumente direkt mit Ally, American Express, Bancwest, Bank of New York, BB&T, BBVA, BMO Harris, Capital One, Fifth Third, Goldman Sachs, Harris Financial, Keycorp, M&T, Metlife, Morgan Stanley, Northern Trust, PNC, Regions, State Street, Suntrust, TD Bank, Unionbancal, U.S. Bancorp oder Wells Fargo, einschließlich ihrer Tochtergesellschaften, angeschlossenen Unternehmen, Vorgänger und Nachfolger (die "Finanzinstitute"), abgeschlossen haben. Zu den Instrumenten gehören Zinsswaps, Forward Rate Agreements, Asset Swaps, besicherte Schuldverpflichtungen, Kreditausfall-Swaps, Inflationsswaps, Total Return Swaps, Optionen und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters).

In dem Rechtsstreit wird behauptet, dass die Banken den US-Dollar-LIBOR-Zinssatz während der Finanzkrise manipuliert und den Zinssatz zur Steigerung der eigenen Gewinne künstlich gesenkt haben, was dazu führte, dass Käufer weniger Zinszahlungen erhielten, als sie sonst erhalten hätten. Die vergleichenden Beklagten weisen alle Behauptungen bezüglich eines Fehlverhaltens von sich.

Es gibt zwei Gruppen von Einzelpersonen und Instituten, die von diesen Rechtsstreitigkeiten betroffen sind.

Einzelpersonen und Institute sind in die Vergleiche einbezogen, sofern sie: mit einem Finanzinstitut in den Vereinigten Staaten im Rahmen eines US-Dollar-basierten Instruments (wie in den Vergleichen definiert), das sie entweder innerhalb eines beliebigen Zeitraums zwischen August 2007 und Mai 2010 besaßen oder für das sie sonst Zinszahlungen auf US-Dollar-LIBOR-Basis erhalten hätten, eine Transaktion durchgeführt haben.

Mitglieder der Sammelklägergruppe, die berechtigte Ansprüche geltend machen, erhalten im Rahmen der Vergleiche Zahlungen. Darüber hinaus werden die vergleichenden Beklagten mit den Klägern in deren laufenden Rechtsstreit gegen die sich nicht vergleichenden Beklagten zusammenarbeiten.

Die Mitglieder der Sammelklägergruppe müssen für den Erhalt einer Zahlung eine Anspruchsbegründung einreichen. Die Einreichung der Anspruchsbegründung kann online oder per Post erfolgen. Die Frist zur Einreichung einer Anspruchsbegründung ist der 3. Januar 2021. Sie sind berechtigt, eine Zahlung zu erhalten, wenn sie eine ausgewiesene Transaktion mit einem Finanzinstitut durchgeführt haben. Zu diesem Zeitpunkt ist es unbekannt, wie viel jedes Mitglied der Sammelklägergruppe, das einen gültigen Anspruch geltend macht, erhalten wird.

Wenn eine Einzelperson oder ein Institut ein Mitglied der Sammelklägergruppe ist und nicht rechtzeitig einen Anspruch geltend, geht das Recht auf Erhalt von Geld oder Leistungen aus den Vergleichen verloren. Wenn Mitglieder der Sammelklägergruppe ihr Recht, ihre eigene Klage gegen die vergleichenden Beklagten zu erheben, behalten möchten, müssen sie sich bis zum 31. August 2020 von der Sammelklägergruppe ausschließen. Wenn sie in der Sammelklägergruppe bleiben, können sie bis zum 31. August 2020 gegen die Vergleiche Einspruch erheben. Das Gericht wird am 5. Oktober 2020 eine Verhandlung durchführen, um zu prüfen, ob die Vergleiche zugelassen werden sollen und der Antrag der Vertreter der Klägergemeinschaft auf Anwaltsgebühren von bis zu 33 Prozent des Vergleichsfonds sowie die Erstattung von Kosten und Aufwendungen genehmigt werden soll. Mitglieder der Sammelklägergruppe oder ihre eigenen Anwälte können in der Verhandlung auf eigene Kosten erscheinen und vorsprechen.

Weitere Informationen über die Vergleiche erhalten Sie auf der Website www.liborgreenpondsettlement.com und in der "Long Form Notice", die auf der Website abgerufen werden kann, sowie telefonisch unter 1-866-403-5447.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

