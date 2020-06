NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch leicht gefallen. Die Kursausschläge hielten sich aber in engen in Grenzen.



Die Aussicht auf einen neuen Handelsstreit zwischen den USA und Europa bewegte den Markt kaum. Die USA wollen offenbar den Handelskrieg mit der Europäischen Union und Großbritannien wieder aufnehmen. Die Regierung von Präsident Donald Trump denkt über Zölle auf Waren im Wert von 3,1 Milliarden US-Dollar nach.



Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 27/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,192 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben 1/32 Punkte auf 99 18/32 Punkte ab. Sie rentierten mit 0,338 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen verloren 3/32 Punkte auf 99 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,72 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 3/32 Punkte auf 94 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,495 Prozent./jsl/bgf/jha/

