USD/CAD gewinnt für die zweite Sitzung in Folge am Mittwoch an Zugkraft - Die Bullen warten nun auf eine anhaltende Bewegung über die fallende Trendlinien hinaus - Der technische Aufbau unterstützt die Aussichten auf eine Bewegung in Richtung der 1,3700 - Der USD/CAD knüpfte an die bescheidene Erholungsbewegung vom 1,5-Wochentief an und er verzeichnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...