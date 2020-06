Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Trotz der für Januar geplanten Einführung der Grundrente können Rentner die Aufstockung frühestens ab Juli 2021 erhalten. Für Bestandsrenten kann es sogar deutlich später werden, erklärte die Deutsche Rentenversicherung Bund. "Bleiben die gesetzlichen Rahmenbedingungen stabil, könne die Rentenversicherung voraussichtlich ab Juli 2021 mit der Versendung der Grundrentenbescheide für Rentnerinnen und Rentner beginnen, die erstmals eine Rente erhalten. Die Bestandsrentnerinnen und -rentner würden ihre Bescheide voraussichtlich in einem Zeitraum bis Ende 2022 erhalten", hieß es in einer Stellungnahme von Stephan Fasshauer, Direktor der Deutschen Rentenversicherung Bund, für eine am Mittwoch stattfindenden virtuellen Vertreterversammlung der Rentenversicherung.

Die Bundesregierung plant die Einführung der Grundrente für den 1. Januar 2021. Rund 1,3 Millionen Menschen mit geringen Renten sollen einen Zuschlag erhalten, wenn sie mindestens 33 Jahre an Beitragszeiten für Beschäftigung, Kindererziehung und Pflege nachweisen können.

Hohe Kosten für Verwaltungsaufwand

Allerdings beklagt die Rentenversicherung schon seit Monaten über einen hohen Verwaltungsaufwand des Projekts. Aufgabe der Rentenversicherung sei es, aus den knapp 26 Millionen Renten diejenigen herauszufiltern, bei denen ein Anspruch auf Grundrente bestehen könnte.

"Das ist eine besondere Herausforderung, weil die teils schon sehr alten Versicherungskonten unserer Bestandsrenten nicht zwingend alle Informationen so aufbereitet enthalten, wie sie für die Grundrentenprüfung benötigt werden", betonte Fasshauer. "Auch sind gegebenenfalls Zeiten im Ausland zu berücksichtigen." Erschwerend komme hinzu, dass das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen sei.

Der zusätzliche Verwaltungsaufwand für die Umsetzung des Grundrentengesetzes resultiere im Wesentlichen aus den Kosten für den Personalmehrbedarf. Alleine für das Haushaltsjahr 2021 schätzt die Rentenversicherung den zusätzlichen Personalbedarf auf rund 1.300 Stellen. Im nächsten Jahr läge der Erfüllungsaufwand bei rund 155 Millionen Euro. Der Gesamtbedarf der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt laut Fasshauer rund 400 Millionen Euro.

Bei der Finanzierung geht die Rentenversicherung davon aus, dass die Grundrente aus Steuermitteln finanziert wird. Auch erwarte man eine Erstattung für die Ausgaben in der Verwaltung, so Fasshauer.

