Düsseldorf (ots) - Auf der virtuellen Hauptversammlung der Gerresheimer AG wurde die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 1,20 je Aktie beschlossen."2019 haben wir das Fundament für profitables Wachstum gelegt. Wir haben die Kultur und die Dynamik im Unternehmen deutlich verbessert. Wir investieren und wir arbeiten an unserer Innovations-Pipeline. Das treiben wir unverändert voran und lassen uns von der Covid-19 Pandemie nicht ablenken. Als Schlüssellieferant für Pharma und Healthcare tragen wir eine große Verantwortung für die Versorgung der Patienten mit Medikamenten, und somit die Aufrechterhaltung der Lieferfähigkeit unserer Kunden. Das haben wir sichergestellt, wir waren in den letzten Monaten jederzeit lieferfähig. Im Pharmageschäft ergeben sich derzeit neue Chancen. Rückenwind bekommen wir aktuell durch die sehr hohe Nachfrage nach Injektionsfläschchen für die bevorstehenden Covid-19 Impfkampagnen. Unser klares Ziel: Wir bringen unsere Gerresheimer auf einen nachhaltigen profitablen Wachstumskurs", fasste Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG, auf der Hauptversammlung zusammen.Die Dividende wurde um 4 Prozent auf EUR 1,20 je dividendenberechtigter Stückaktie erhöht. Im Vorjahr wurde eine Dividende von EUR 1,15 je Aktie ausgeschüttet. Die Dividende wird am 29. Juni 2020 fällig.Vorstand und Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2019 mit großer Mehrheit entlastet. Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 wurde die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, gewählt. Außerdem wurde eine Satzungsänderung über den bei der Anmeldung zur Hauptversammlung vom Aktionär vorzulegenden Nachweis über seinen Anteilsbesitz beschlossen, die aufgrund von Änderungen des Aktiengesetzes notwendig war.Bei der heutigen Hauptversammlung waren 86,03 Prozent des Grundkapitals vertreten. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung finden Sie unter:www.gerresheimer.com/investor-relations/hauptversammlung (http://www.gerresheimer.com/investor-relations/hauptversammlung)Die Rede des Vorstandsvorsitzenden zur Hauptversammlung finden Sie unter: www.gerresheimer.com/investor-relations/hauptversammlung (http://www.gerresheimer.com/investor-relations/hauptversammlung)Den Geschäftsbericht finden Sie unter:www.gerresheimer.com/investor-relations/berichte (http://www.gerresheimer.com/investor-relations/berichte)Pressekontakt:Jens KürtenGroup Senior Director Communication & MarketingPhone +49 211 6181-250Telefax +49 211 6181-241jens.kuerten@gerresheimer.comOriginal-Content von: Gerresheimer AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004876/100850521