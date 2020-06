Laut dem EIA Petroleum Status Report sind die Rohöllagerbestände in den USA in der Woche bis zum 19. Juni 2020 um 1,44 Millionen Barrel gestiegen, nachdem sie in der Vorwoche um 1,215 Millionen Barrel gestiegen waren. Die Analysten hatten mit einem Lageraufbau von 0,3 Millionen Barrel gerechnet. Die Benzinvorräte fielen um etwa 1,67 Million Barrel, nach einem Rückgang um 1,667 Millionen in der Vorperiode. Die Analysten erwarteten einen Rückgang von etwa 1,72 Millionen Barrel. Zuvor hatte die OPEC+ ...

