Zürich (ots) - Nestlé kommt voran bei den Anstrengungen, das Wassergeschäft nachhaltiger zu machen: 29 ihrer 82 Standorte erfüllen heute die Sozial- und Umweltstandards der Alliance for Water Stewardship (AWS) und wurden zertifiziert, ebenso sechs Nahrungsmittelfabriken. Das berichtet die "Handelszeitung".



Die in Irland domizilierte Organisation AWS wurde unter anderem vom WWF, von der Schweizer Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und von Nestlé ins Leben gerufen. Sie gilt als eine der am schnellsten wachsenden Initiativen für nachhaltigeres Wirtschaften.



Die Standards schreiben vor, dass im Umfeld der Standorte nur so viel Wasser abgegriffen werden darf, wie durch den Regen oder andere Quellen zufliesst. Zudem verpflichten sich Unternehmen, dafür zu sorgen, dass die lokale Bevölkerung über ausreichend Trinkwasser und Wasser für sanitäre Anlagen verfügt.



Nestlé reagiert damit auf die Kritik, die das Wassergeschäft seit Jahren begleitet.



