Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagte am Mittwoch, er erwarte, dass die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen weltweit innerhalb der nächsten Woche 10 Millionen erreichen werde. Gegenwärtig gibt es 9,3 Millionen COVID-19-Fälle. "Viele Länder haben Schwierigkeiten, an Konzentratoren für Sauerstoff ...

