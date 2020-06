Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Rosgix -0,06% auf 2873,6, davor 10 Tage im Plus (1,82% Zuwachs von 2823,85 auf 2875,21), Mayr-Melnhof -1,02% auf 136, davor 8 Tage im Plus (9,22% Zuwachs von 125,8 auf 137,4), Rath AG +1,82% auf 22,4, davor 4 Tage ohne Veränderung , RHI Magnesita -5,56% auf 27,86, davor 3 Tage im Plus (6,5% Zuwachs von 27,7 auf 29,5), Flughafen Wien 0% auf 25,3, davor 3 Tage im Minus (-6,64% Verlust von 27,1 auf 25,3). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Österreichische Post 31,9 (MA100: 31,7, xU, davor 41 Tage unter dem MA100). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: YY Inc. (bester mit 7,96%), YY Inc. (schlechtester mit 7,96%), Aixtron (bester mit 8,25%), Autobank (bester mit 1,67%), Autobank ...

