FRANKFURT (dpa-AFX) - Bayer -Aktien haben am Mittwochabend auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss im 1,21 Prozent zugelegt. Laut einer US-Anwaltskanzlei habe der Agrarchemie- und Pharmakonzern zugestimmt, fast 100 000 Fälle um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter in den USA beizulegen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf Aussagen der betreffenden Kanzlei.



Bereits am Dienstag hatten die Bayer-Aktien von positiven Signalen im US-Glyphosatstreit profitiert. So hatte das Handelsblatt unter Berufung auf Insider berichtet, dass sich Bayer die Beilegung zehntausender US-Klagen geeinigt habe und alles unterschriftsreif sei. Anleger hoffen schon länger auf einen Schlussstrich unter die teure Causa Glyphosat./mis

