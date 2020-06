Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 23. Juni 2020 Martin Hasler per 1. August 2020 als neuen Generalsekretär des Ministeriums für Äusseres, Justiz und Kultur ernannt. Martin Hasler ist derzeit als Mitarbeiter der Regierung im Bereich Äusseres tätig und war zuvor während mehr als fünf Jahren Teil des diplomatischen Dienstes. Neben seiner Arbeit im Amt für Auswärtige Angelegenheiten bekleidete er seit April 2017 die Funktion des nicht residierenden Stellvertreters des Ständigen Vertreters beim Europarat.



Martin Hasler tritt die Nachfolge des bisherigen Generalsekretärs Sandro D'Elia an, der sich im Herbst 2020 beim Amt für Volkswirtschaft als Leiter der Abteilung Wirtschaft einer neuen Herausforderung stellen wird.



Pressekontakt:



Ministerium für Äusseres, Justiz und Kultur

Generalsekretariat

T +423 236 60 08



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100850535

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de