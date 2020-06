FRANKFURT (Dow Jones)--Das staatliche Rettungspaket für die Lufthansa ist so gut wie in trockenen Tüchern. Der entscheidende Großaktionär Heinz Hermann Thiele kündigte im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an, das Paket bei der virtuellen Hauptversammlung am Donnerstag abzusegnen. "Ich werde für die Beschlussvorlage stimmen", sagte Thiele, der über 15 Prozent an der Lufthansa hält.

Thieles Zustimmung stand auf der Kippe, nachdem sich der Milliardär dem Staatseinstieg gegenüber kritisch geäußert hatte. Zur Online-Hauptversammlung der Lufthansa haben sich nur 38 Prozent der Aktionäre angemeldet, weshalb eine Zweidrittelmehrheit für die Zustimmung zum 9 Milliarden Euro schweren Rettungspaket notwendig ist.

"Es liegt im Interesse aller Lufthansa-Mitarbeiter, dass das Management zügige Verhandlungen mit den Gewerkschaften über die nötige Restrukturierung führen kann", sagte Thiele weiter.

Es gebe mit den Regierungsvertretern zwar nach wie vor "unterschiedliche Positionen". Letztlich habe er aber nicht für eine Insolvenz stimmen können. "Deshalb werde ich auch in Zukunft Einfluss nehmen auf die Entwicklung der Lufthansa." In welcher Form er dies genau zu tun gedenkt, dazu wollte er sich nicht äußern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2020 13:44 ET (17:44 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.