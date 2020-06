Fünf Millionen Euro Corona-Hilfe für ehrenamtliche Initiativen: Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Landkreistag die Sondermaßnahme "Ehrenamt stärken. Versorgung sichern." gestartet. Bewerben können sich insbesondere ehrenamtliche Initiativen in ländlichen Regionen, die z.B. in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...