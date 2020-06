Schon vor der Krise war klar, dass der Arbeitswelt ein großer Wandel bevorsteht. Die immer komplexer werdenden Anforderungen an global tätigen Unternehmen setzten ein neues Maß von Zusammenarbeit voraus. Dabei geht es darum, Menschen zusammenzubringen, die räumlich weit voneinander entfernt sind und dennoch zusammenarbeiten. Sämtliche Mitarbeiter fordern eine effektive und einfache Form der Kommunikation, um standortweise oder sogar global zusammenzuarbeiten.

Virtuell agile, firmenübergreifende Teams bilden

Desma hat in der neuen Digitalplattform Smart Connect4.U Ecosystem die sogenannten Spaces integriert. Damit ist es möglich, schlagkräftige, agile und firmenübergreifende Teams zu bilden. Gerade bei komplizierten Projekten sind viele Mitarbeiter involviert und jeder Einzelne ist für den Erfolg des Projektes wichtig. Dabei spielt die Kommunikation eine entscheidende Rolle für die Effizienz des Teams und somit des gesamten Projekts. In Spaces bietet das Maschinenbauunternehmen eine einfache und intuitive Möglichkeit, firmenübergreifende Teams zu bilden. Die speziellen Kommunikationsräume können offen oder geschlossen gestaltet werden. So sind vertrauliche Gespräche, aber auch offene Diskussionen möglich. Gerade die Möglichkeit, Dokumente an einem zentralen Ort zu speichern und anderen zur Verfügung zu stellen, ist ein besonders wichtiger Punkt. So kann gemeinsam effizient und zielgerichtet an einzelnen Dokumenten gearbeitet werden, alle Mitarbeiter sind stets auf dem gleichen Stand. Um Fehlkommunikationen zu vermeiden, gibt es verschiedene Optionen. So können Gespräche direkt mit physischen Objekten, wie Produktionsanlagen, verknüpft werden.

Alle Maschinen-Informationen auf einer Plattform gebündelt

Aber eine erfolgreiche virtuelle Zusammenarbeit definiert sich nicht nur über die Kommunikation, sondern auch über den Wissensaustausch. So teilt der Maschinenbauer mit den Anwendern auf der neuen Digitalplattform alle bekannten Daten zu den Maschinen. Auf einen Blick ist ersichtlich, welche Serviceeinsätze, Ersatzteillieferungen, Anfragen, Angebote, Aufträge und Ähnliches stattgefunden haben. Dies lässt sich sogar auf die einzelnen Maschinen herunterbrechen und somit steht eine vollständige ...

