=== 07:30 AT/Zumtobel Group AG, Jahresergebnis, Dornbirn *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juli PROGNOSE: -15,0 Punkte zuvor: -18,9 Punkte 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt 10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Online-HV 10:00 DE/MLP SE, Online-HV 10:00 DE/Deutz AG, Online-HV 10:00 DE/Bauer AG, Online-HV 10:00 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Deka-Bank Deutsche Girozentrale, Online-PG zum Thema: "Die wohl unbeliebteste Börsenrallye, seitdem es den DAX gibt" *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 12:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, virtuelle ao HV 12:00 DE/Zooplus AG, Online-HV 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 4. Juni *** 14:00 DE/ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss, (digitaler) Tag der Immobilienwirtschaft, u.a. mit Reden von Bundeswirtschaftsminister Altmaier (14:20), Bundesfinanzminister Scholz (14:30) und Bundesgesundheitsminister Spahn (15:00) *** 14:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede (virtuell) bei Anleihemarkt-Kontaktgruppe *** 14:30 US/IWF, Update zum Global Financial Stability Report (GFSR) *** 14:30 US/BIP 1Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -5,0% gg Vq 2. Veröff.: -5,0% gg Vq 4. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,4% gg Vq 2. Veröff.: +1,4% gg Vq 4. Quartal: +1,3% gg Vq *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai PROGNOSE: +9,8% gg Vm zuvor: revidiert -17,7% gg Vm; vorläufig -17,2% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 1.350.000 zuvor: 1.508.000 *** 15:30 EU/EZB-Direktor Mersch, Teilnahme an Podiumsdiskussion bei Webinar der "Reinventing Bretton Woods"-Serie 17:00 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei Webinar der Florida Chamber of Commerce 18:00 US/Fed, Rede (online) von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2020 stimmberechtigt im FOMC) während des Paycheck Protection Program *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q, Beaverton *** 22:30 US/Federal Reserve Board, Veröffentlichung der Ergebnisse des Bankenstresstests (Dodd-Frank Act) und der Eigenkapitalanalyse (CCCAR) - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen im Bauhauptgewerbe, Wiesbaden - CH/V-Zug Holding AG, Erstnotiz der von der Metall Zug Gruppe abgespaltenen Gesellschaft an der Six Swiss Exchange - Börsenfeiertag in Hongkong und China ===

