FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTTABX XFRA IE00BL6XZW69 TABULA EU.ITR.BD IG EO D. 0.097 EURRH7 XFRA NZRYME0001S4 RYMAN HEALTHCARE GRP LTD 0.072 EURMEQA XFRA ES0105025003 MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1 0.147 EURZARV XFRA DE000A254278 RENK AG Z.VERK. 2.200 EUR1ES XFRA CA3803551074 GOEASY LTD 0.293 EURASJA XFRA ID1000122807 PT ASTRA INTL TBK RP 50 0.010 EURDY2 XFRA US24906P1093 DENTSPLY SIRONA DL-,01 0.088 EURFM6 XFRA US3208671046 FIRST MIDW.BANC.DEL.DL-01 0.124 EUR2M6 XFRA IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC DL-,0001 0.477 EUR1L3 XFRA SE0006370730 LIFCO AB B 0.499 EURPQN XFRA ES0105229001 PROSEGUR CASH 144A EO-,02 0.015 EUR16R XFRA CA77519R1029 ROGERS SUGAR INC. 0.059 EUR8XC XFRA US91325V1089 UNITI GROUP INC. DL-,0001 0.133 EUR0T41 XFRA CA31773A1075 FINDEV INC. O.N. 0.005 EURTABD XFRA IE00BG0J8L59 TABULA E.P.C.ETF(EO) GEOD 1.562 EURPAN XFRA GB00B02QND93 PAYPOINT PLC LS -,0033 0.086 EUR