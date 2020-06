FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AX1 XFRA US0352901054 ANIXTER INTL. DL 1

TGNA XFRA FR0005175080 TRANSGENE SA EO 0,50

NDH1 XFRA CH0039821084 METALL ZUG AG NA B SF 25

GYC XFRA LU0775917882 GRAND CITY PROPERT.EO-,10

29C XFRA CA15641A1003 CENTRIC HEALTH CORP.

472 XFRA ES0105066007 CELLNEX TELECOM SA EO-,25

EZ7B XFRA CA13526P1027 CANADA JETLINES

