10,9 Mrd. € sind der Preis im Monsanto-Streit. Jetzt darf gerechnet werden, was der ganze Konzern wert ist und was man daraus machen kann. Die Actien-Börse hatte dies vor zwei Wochen erläutert.



