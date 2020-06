Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In China einschließlich Hongkong bleiben die Börsen wegen des Drachenbootfests geschlossen.

FREITAG: In China bleiben die Börsen wegen des Drachenbootfests geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Corona-Krise in den USA verschärft sich erneut dramatisch. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität vom Mittwoch wurden binnen 24 Stunden 35.900 neue Infektionsfälle verzeichnet - fast so viele wie zum bisherigen Höhepunkt der Krise im April. Besonders deutlich ist der Anstieg der Zahlen im Süden des Landes. Die Bundesstaaten New York, New Jersey und Connecticut ordneten deshalb an, dass aus mehreren Staaten des Südens kommende Reisende in Quarantäne müssen. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen in den USA liegt nach Angaben der Universität bei knapp 2,4 Millionen. Die Zahl der verzeichneten Todesopfer stieg um weitere 756 Fälle auf etwa 121.900. Die Vereinigten Staaten sind das mit Abstand am härtesten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Seit zwei Wochen verzeichnen sie in rund der Hälfte ihrer 50 Bundesstaaten deutlich steigende Ansteckungsraten. Dies gilt besonders für Regionen des Südens - so registrieren die Bundesstaaten Texas und Florida derzeit ihre höchsten Infektionsraten seit Beginn der Krise. Beobachter führen dies unter anderem auf eine voreilige Lockerung der Corona-Beschränkungen zurück. Der texanische Gouverneur Greg Abbott appellierte nun an die Einwohner, möglichst daheim zu bleiben und beim Verlassen ihrer Häuser Atemschutzmasken zu tragen. New York und seine Nachbarstaaten New York und Connecticut ordneten eine zweiwöchige Quarantäne für aus Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, South Carolina und Texas eintreffende Reisende an. Bei Verstößen in New York drohen Geldstrafen von 2000 Dollar sowie 5000 Dollar im Wiederholungsfall, wie Gouverneur Andrew Cuomo mitteilte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:15 Nike Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP 1Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -5,0% gg Vq 2. Veröff.: -5,0% gg Vq 4. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,4% gg Vq 2. Veröff.: +1,4% gg Vq 4. Quartal: +1,3% gg Vq 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai PROGNOSE: +9,8% gg Vm zuvor: revidiert -17,7% gg Vm; vorläufig -17,2% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 1.350.000 zuvor: 1.508.000

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.046,75 -0,47% Nasdaq-100-Indikation 10.006,00 -0,20% Nikkei-225 22.255,75 -1,24% Kospi 2.120,68 -1,89% S&P/ASX 200 5.842,60 -2,06%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Abverkauf - Die Börsen folgen den sehr schwachen Vorgaben der Wall Street und Europas. Auch unter den Anlegern in Asien nimmt die Sorge vor neuen Wellen von Corona-Ausbrüchen deutlich zu. Vor allem der starke Anstieg von Neuinfektionen in einigen US-Bundesstaaten schürt Angst vor neuen Abriegelungsmaßnahmen, auch wenn diese vermutlich nur regional begrenzt sein dürften. Olympus steigen in Tokio gegen die breite Tagestendenz um 8,9 Prozent. Gut kommt an der Börse an, dass sich das Unternehmen nach 84 Jahren aus dem Kamerageschäft zurückzieht und den Fokus auf medizinische Geräte legen will. NEC verbessern sich um 2,4 Prozent. Berichten zufolge befindet sich das Unternehmen in Gespräche über eine Geschäfts- und Kapitalverflechtung mit Nippon Telegraph & Telephone (NTT). NTT geben um 0,6 Prozent nach. Qantas, Australiens größte Fluggesellschaft, hat mitgeteilt im Rahmen eines Dreijahresplans zur Überwindung der Corona-Pandemie rund 6.000 Arbeitsplätze zu streichen, etwa 100 Flugzeuge für mindestens ein Jahr stillzulegen und das Kapital um bis zu umgerechnet rund 1,3 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Die Aktie wurde im Vorfeld der Bekanntgabe vom Handel ausgesetzt.

US-NACHBÖRSE

Der Kurs der KB Home-Aktie verlor auf Nasdaq.com 13,3 Prozent auf 28,90 US-Dollar. Der Hausbauer hat wegen der Covid-19-Pandemie einen massiven Rückgang bei den Aufträgen hinnehmen müssen und dadurch deutlich weniger verdient. Das Unternehmen vermeldete für das zweite Quartal einen Nettogewinn von 52 (Vorjahr: 47,5) Millionen Dollar bzw. 55 (51) Cent je Aktie. Der Umsatz fiel auf 0,914 (1,02) Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Gewinn von 52 Cent je Aktie bei einem Umsatz von 1,07 Milliarden Dollar gerechnet. Blackberry gaben 8,5 Prozent nach auf 4,50 Dollar. Das Technologie-Unternehmen hatte im ersten Geschäftsquartal aufgrund von Abschreibungen einen höheren Verlust verzeichnet. Einen Ausblick auf das laufende Jahr wurde wegen der Corona-Pandemie nicht ausgegeben. Ally Financial gewannen 9,2 Prozent auf 20 Dollar. Das Finanzunternehmen hat sich mit Cardholder Management Services darauf geeinigt, die geplante Fusion aufgrund der wirtschaftlichen Pandemie-Auswirkungen abzusagen. Acceleron Pharma rückten 3,4 Prozent vor auf 106,00 Dollar. Das Pharma-Unternehmen hatte mitgeteilt, dass eine Phase-2-Studie für das Herz-Medikament Sotatercept positive Ergebnisse erzielt hat.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.445,94 -2,72 -710,16 -10,84 S&P-500 3.050,33 -2,59 -80,96 -5,59 Nasdaq-Comp. 9.909,17 -2,19 -222,20 10,44 Nasdaq-100 10.002,70 -2,03 -207,12 14,54 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,10 Mrd 1,02 Mrd Gewinner 350 1.702 Verlierer 2.635 1.254 Unverändert 59 94

Sehr schwach - Steigende Infektionszahlen mit dem Covid-19-Virus in den USA sorgten für starke Kursverluste. Noch am Vortag hatte die Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung die Kurse nach oben getrieben, gestützt von überraschend guten Konjunkturdaten. Der Aktienmarkt befinde sich weiter in diesem Spannungsfeld, hieß es. Darüber hinaus belastete die mögliche Verschärfung eines Handelskonflikts: Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer erwägt zusätzliche Zölle im Wert von 3,1 Milliarden Dollar auf Produkte aus Deutschland, Frankreich, Spanien sowie dem Vereinigten Königreich wegen des Streits um Subventionen für den US-Flugzeugbauer Boeing sowie dessen europäischen Wettbewerber Airbus. ZUdem drückte eine gesenkte Prognose des IWF für die Entwicklung der Weltwirtschaft. Besonders schwach zeigten sich vor allem Energiewerte. Der Branchenindex knickte mit den fallenden Ölpreisen um 5,5 Prozent ein. Für die auch in New York gelistete Bayer-Aktie ging es um 0,7 Prozent nach oben. Der Konzern hat sich nach monatelangen Verhandlungen mit den Glyphosat-Klägeranwälten in den USA auf einen außergerichtlichen Vergleich geeinigt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,18 -0,4 0,19 -101,9 5 Jahre 0,32 -0,8 0,33 -160,2 7 Jahre 0,52 -2,1 0,54 -172,7 10 Jahre 0,69 -2,4 0,72 -175,1 30 Jahre 1,44 -4,8 1,49 -162,3

Der Anleihemarkt profitierte von seinem Status als "sicherer Hafen". Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 2,4 Basispunkte auf 0,69 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:08 % YTD EUR/USD 1,1253 -0,0% 1,1255 1,1295 +0,3% EUR/JPY 120,58 +0,1% 120,46 120,39 -1,1% EUR/GBP 0,9059 -0,0% 0,9059 0,9046 +7,0% GBP/USD 1,2419 -0,0% 1,2426 1,2479 -6,3% USD/JPY 107,16 +0,1% 107,03 106,52 -1,4% USD/KRW 1202,70 -0,3% 1206,28 1202,43 +4,1% USD/CNY 7,0782 +0,3% 7,0782 7,0760 +1,7% USD/CNH 7,0816 +0,0% 7,0794 7,0679 +1,7% USD/HKD 7,7502 -0,0% 7,7503 7,7500 -0,5% AUD/USD 0,6873 +0,0% 0,6871 0,6911 -1,9% NZD/USD 0,6423 +0,2% 0,6411 0,6436 -4,6% Bitcoin BTC/USD 9.143,51 -1,2% 9.256,26 9.520,76 +26,8%

Die gesteigerte Risikoaversion stützte den Dollar, auch wenn Händler fundamental kaum Kaufgründe für den Greenback ausmachten. Der Dollarindex stieg um 0,6 Prozent, während der Euro trotz eines besser als gedacht ausgefallenen deutschen Ifo-Index im späten US-Handel bei 1,1253 Dollar notierte, nach einem Tageshoch von 1,1326 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,77 38,01 -0,6% -0,24 -35,2% Brent/ICE 40,00 40,31 -0,8% -0,31 -36,5%

Die Ölpreise standen unter Abgabedruck, nachdem die Rohöllagerbestände in den USA einen wesentlich stärkeren Anstieg gezeigt hatten als erwartet - auf ein neues Rekordhoch. Dazu kamen steigende Nachfragesorgen im Zuge neuer Befürchtungen über Stillstände und Abriegelungen in der Coronavirus-Pandemie verbunden mit einem höheren Angebot. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verbilligte sich um 5,9 Prozent auf 37,97 Dollar. Brent verlor 6,1 Prozent auf 40,04 Dollar.

