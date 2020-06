Die amerikanische Kaffeehauskette Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, NASDAQ: SBUX) wird am 21. August 2020 eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 41 US-Cents je Aktie ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 7. August 2020. Im März 2010 startete der Konzern erstmalig mit der Zahlung einer Quartalsdividende. Zu Beginn lag die vierteljährliche Dividende bei 5 US-Cents. Seitdem wurde ...

