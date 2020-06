Trotz positiver Signale vom Ifo-Index hat der DAX am Vortag 3,43 Prozent auf 12.093 Punkte verloren. Er folgte damit der Wall Street - der Dow Jones gab 2,72 Prozent ab - in den tiefroten Bereich. Marktteilnehmer führen das schwache Abschneiden auf die hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen in den USA zurück. Doch auch auf politischer Ebene gibt es Entwicklungen, die vielen Investoren nicht gefallen.Der Ifo-Geschäftsklimaindex für Juni stieg von von 79,7 Punkten im Mai auf 86,2 Zähler und damit stärker ...

