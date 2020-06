NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler nach einer Investorenkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Autobauer habe zahlreiche Themen gestreift und sich unter anderem zum beschleunigten Anlauf seiner E-Autos geäußer sowie zum geplanten Ausbau der Online-Verkäufe, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als besonders überzeugend lobte der Experte die die Ideen zur verbesserten Interaktion mit Kunden./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2020 / 19:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

