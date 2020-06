Bayer beendet Glyphosat-Klagewelle mit Vergleich - zahlen 2020 und 2021 bis zu 10 Mrd USD Francotyp-Postalia - Machtkampf geht weiter-Großaktionär zieht in Betracht seinen Anteil auf über 30% aufzustocken (FAZ) Lufthansa-Großaktionär Thiele will Rettungspaket zustimmen (FAZ) Lufthansa und Flugbegleiter-Gewerkschaft einigen sich auf Krisenpaket MagForce schließt Vereinbarung mit Yorkville über die Ausgabe von Wandelanleihen in Höhe von bis zu EUR 15 Mio ab Telefonica Deutschland verpasst Ziel für Netzausbau Ende Juni; jetzt droht Zwangsgeld (Rheinische Post) RWE steht zu seiner Beteiligung am Netzbetreiber Amprion (FAZ) Easyjet will sich in Corona-Krise frisches Kapital von Anlegern besorgen Italien genehmigt staatlich gesicherte Kreditlinie für Fiat Chrysler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...