In einem Interview warnte auf Fox News der Direktor des US Federal Bureau of Investigation (FBI), Christopher Wray, davor, dass China angesichts des Cyber-Diebstahls, des Coronavirus-Missbrauchs usw. die umfassendste Bedrohung für die USA sei. Zusätzliche Kommentare "China betreibt IPO-Diebstahl und Cybereinbrüche in den gesamten USA." "Das FBI hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...