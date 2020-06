Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Gold Futures Märkten am Mittwoch um 5,5K Kontrakte gestiegen ist. Das Volumen legte nach den vorherigen Rückgang um 53,5K Kontrakte zu. Gold könnte auf 1718 $ fallen Nach dem am Mittwoch das neue 2020 Hoch im Bereich von 1770 $ erreicht war, kam es bei Gold zu einem negativen Schlusskurs, ...

