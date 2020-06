Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Rohöl Futures Märkten am Mittwoch eine weitere Sitzung gesunken ist und diesmal waren es 3K Kontrakte. Der Abwärtstrend ist seit dem 12. Juni intakt. Das Volumen legte gleichzeitig um 294,1K Kontrakte zu. WTI Unterstützung bei 34,00 $ Die negative WTI Kursentwicklung ging am Mittwoch ...

