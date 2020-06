Der DAX stabilisiert sich am Donnerstag nach dem Kursrutsch vom Vortag zunächst.Zu Beginn des Donnerstaghandels ist beim DAX ein marginales Plus in Höhe von 0,07 Prozent auf 12.102,25 Punkte auszumachen.Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex wegen erneut aufgeflammter Corona-Sorgen sowie der Gefahr weiterer US-Zölle auf Waren aus Europa mehr als drei Prozent auf 12.093,94 Punkte nachgegeben.Damit rückte die Marke von 12.000 Zählern wieder in den Fokus. Mit Blick auf den ...

