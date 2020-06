Hohe Umsätze waren zur Wochenmitte in Stuttgart bei der Bayer-Aktie zu verzeichnen, die den Handel mit 69,99 Euro beendete. Laut Berichten hat sich Bayer mit zehntausenden Klägern in den USA auf eine Beilegung geeinigt. Seit 2018 hatte Bayer mehrere Prozesse um das Mittel Glyphosat verloren und war zu Schadenersatz in Millionenhöhe verdonnert worden. Nun sei eine Einigung über eine Gesamtsumme von 8 bis 10 Milliarden US-Dollar unterschriftsreif und liege dem Aufsichtsrat vor. ____________________________________________________________________________ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...