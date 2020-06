Zürich (ots) - Chubb hat heute die Zusammenarbeit mit swissICT, dem grössten Fachverband der ICT-Branche und dem Online-Versicherungsbroker esurance bekannt gegeben.Die neue Onlineplattform, welche über esurance.ch zugänglich ist, beinhaltet ein grosses Angebot an Versicherungsprodukten diverser Versicherungsgesellschaften. Die Plattform der ICT-Branche richtet sich insbesondere an KMU und Start-ups.Chubb in der Schweiz bietet über die Plattform die folgenden Produktkategorien an: Sach-, Betriebshaft- und Berufshaftpflichtversicherungen.Die Website soll Unternehmen dabei helfen, schnell und einfach Versicherungsschutz zu erhalten und damit sowohl den Verwaltungsaufwand als auch die Kosten zu reduzieren. Broker können ebenfalls auf die Plattform zugreifen und für ihre Kunden Transaktionen abwickeln. Die Website enthält branchenspezifische Versicherungsleitfäden, die Benutzer bei der Erkennung ihrer Risiken, denen ihr Unternehmen ausgesetzt sein könnte, unterstützen."Der ICT-Sektor ist schon länger ein Spezialgebiet von Chubb und daher freuen wir uns sehr, dass wir unsere Versicherungslösungen über die Plattform esurance.ch nun auch online anbieten können. Über die Onlineplattform sollen die Informationen zu den Deckungen verständlich, der Abschluss einfach, schnell und zeiteffizient sein," sagt Nathalie Meyer, Segment Leader Middle Market der Chubb in der Schweiz.Pressekontakt:Sandra GoetschmannSenior Marketing & Communications SpecialistChubb Versicherungen (Schweiz) AGBärengasse 32, 8001 ZürichO +41 43 456 7607sandra.goetschmann@chubb.com | chubb.com/chKerstin Hartung AlexandreHead of Marketing & Communications D/A/CHChubb European Group SEDirektion für DeutschlandLurgiallee 12, 60439 Frankfurt am MainO +49 69 75613 6631kerstin.hartungalexandre@chubb.comOriginal-Content von: Chubb European Group SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100015744/100850549