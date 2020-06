Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Rotkreuz (pta012/25.06.2020/09:00) - Die Schweizer graceNT AG (WKN: A14WW0) gibt bekannt, dass das Management den Verkauf der Beteiligung an der österreichischen Dr. Grossegger & Drbal GmbH. an einen der Mitgesellschafter beschlossen hat. Der Beschluss, diese Beteiligung zu verkaufen, resultiert aus der weiteren Fokussierung der graceNT AG auf das Kerngeschäft im Bereich Body & Mind Gesundheit für die Generation 50+. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Abwicklung des Verkaufes soll umgehend erfolgen.



Die graceNT AG teilt weiter mit, dass ihr Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019 nicht gemäß § 18 Abs. 2 der Geschäftsbedingungen der BÖAG Börsen AG für den Freiverkehr an der Börse Düsseldorf bis zum 30. Juni 2020 übermittelt werden kann. Der Grund dafür liegt in den, in Folge der Corona-bedingten europaweiten Grenzschließungen, stark verzögerten Verhandlungen mit einem potenziellen Großaktionär. Wie bereits angekündigt beabsichtigt dieser Großaktionär im Rahmen einer Kapitalerhöhung mehr als 25% des Aktienkapitals der graceNT AG zu übernehmen und die weitere Entwicklung der graceNT AG zu finanzieren.



Über graceNT AG: Die Vision der in Rotkreuz/Schweiz ansässigen graceNT AG ist eine Welt, in der alle Menschen einfachen Zugang zu personalisierter Medizintechnik haben und damit selbstbestimmt gesund und vital älter werden können. Das Unternehmen erwirbt und entwickelt dazu Beteiligungen an innovativen, etablierten Herstellern von Medizinprodukten im D-A-CH-Raum. graceNT AG ist auch Erfinder des triangulären aldavia® "Body & Mind Trainings" und Pionier im Bereich personalisierter und integrierter Therapie- und Trainingsmethoden für mentale und physische Fitness im Alter. Senioreneinrichtungen, Re-Mobilisierungszentren, Gesundheitshotels oder Firmen übernehmen aldavia® inhouse zur physischen und mentalen Betreuung ihrer BewohnerInnen, KlientInnen oder MitarbeiterInnen. Persönlicher Stress wird reduziert, das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit werden gesteigert, mehr Lebensqualität wird erreicht. https://www.gracent.com



(Ende)



