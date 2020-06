Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG hebt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020 anDGAP-Ad-hoc: Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognoseänderung Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG hebt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020 an25.06.2020 / 09:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG hebt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020 anPforzheim, 25.06.2020Der Vorstand der Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG (WKN 503850, ISIN DE0005038509) hat heute die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft neu eingeschätzt und beschlossen, die im Jahresabschluss der Gesellschaft veröffentlichte bisherige Zielsetzung für das Geschäftsjahr 2020 anzuheben.Die Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG rechnet zum jetzigen Zeitpunkt damit, dass der Jahresüberschuss des laufenden Geschäftsjahres 2020 gegenüber dem Vorjahr leicht steigen wird. Bisher wurde ein moderater Rückgang des Jahresüberschusses gegenüber dem Vorjahr 2019 (19,8 Mio. EUR) erwartet.Hintergrund für die Aktualisierung ist eine deutliche Ergebnisverbesserung in der ersten Jahreshälfte 2020, die im Wesentlichen auf höheren Edelmetallpreisen und stärkeren Abverkäufen von Investmentprodukten beruht. Die Sichtbarkeit in das zweite Halbjahr ist jedoch so gering, dass es unmöglich ist, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Gesamtjahr 2020 über die Angabe der Tendenz hinaus abzuschätzen.Mitteilende Person: Dr. Bernhard Olt, Vorstand FinanzenBei Fragen wenden Sie sich bitte an: Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG Dr. Bernhard Olt Tel.: +49 (0) 7231 960-331 E-Mail: investorrelations@agosi.de25.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG Kanzlerstr. 17 75175 Pforzheim Deutschland Telefon: +49 (0)7231 9600 E-Mail: info@agosi.de Internet: www.agosi.de ISIN: DE0005038509 WKN: 503850 Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 1078461Ende der Mitteilung DGAP News-Service1078461 25.06.2020 CET/CEST