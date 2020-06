Guten Morgen, der DAX konnte am Dienstag nur kurzfristig zulegen und einen Ausbruch nach oben versuchen. Im Tageshoch erreichte der DAX am Dienstag 12.616 Punkte, dann drehte der Index am Mittwoch aber direkt wieder nach unten ab und ging bei 12.093 Punkten mit einem Abschlag von 3,42% aus dem Handel. Vorbörslich zeigt sich der DAX am frühen Donnerstagmorgen bei 12.090 Punkten nahezu unverändert. Der DAX bleibt mit dem Kurseinbruch vom Vortag aber angeschlagen und könnte nun endlich das offene Gap ...

