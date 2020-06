Der Schweizer Aktienmarkt kommt am Donnerstag nach einem Kursrutsch zur Wochenmitte noch nicht zur Ruhe.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt kommt am Donnerstag nach einem Kursrutsch zur Wochenmitte noch nicht zur Ruhe. Die Angst vor einer neuen Corona-Infektionswelle und Spekulationen über zusätzliche US-Zölle für europäische Waren haben die Dividendenpapiere nach wie vor im Griff. Die Hoffnungen auf einen schnellen Konjunkturaufschwung werden durch die Entwicklung in den USA erheblich gedämpft.

Den vollständigen Artikel lesen ...