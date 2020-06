Das Elektrorad E-Fly Up des deutschen Herstellers Möve Bikes kommt mit einem starken Heckantrieb und einem voluminösen Akku. Gepaart mit dem patentierten Cyfly-Antrieb sollte das ein leistungsfähiges Pedelec ergeben. Wir haben es getestet. Die Fahrrad-Manufaktur Möve Bikes aus dem thüringischen Mühlhausen baut seit etwa einem Jahr neben konventionellen Modellen auch Pedelecs und S-Pedelecs. Nachdem das erste Pedelec des Hauses ein eher verkrampft wirkender Umbau eines konventionellen Fahrrads war, hat Möve im Februar 2020 ein zeitgemäßes Design unter dem Namen E-Fly Up vorgestellt. E-Fly Up: Weitestgehend "Made in Germany" Dieses ...

