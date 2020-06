Seit Monatsmitte hat der Kurs der Commerzbank wieder nach unten gedreht, so streift das Papier wieder die 3,80er-Marke. Eine mögliche Erklärung: Die Beteiligung der Bank an der langlaufenden Kreditfazilität bei Wirecard. Aktionäre und Anleihegläubiger des Instituts vermuten größere Kredite an Wirecard als bislang bekannt, das ist nicht von Vorteil für das Frankfurter Geldhaus und neben der Mega-Belastung Corona kann dies im weiteren Jahresverlauf signifikant das Jahresergebnis 2020 belasten.

