Die Wiener Börse hat am Donnerstagvormittag klar im Minus notiert. Der österreichische Leitindex ATX gab gegen 9.45 Uhr um weitere 1,35 Prozent auf 2.196,97 Punkte ab, nachdem er bereits am Vortag um massive 3,6 Prozent abgerutscht war.Neue Sorgen um eine wieder steigende Zahl von Corona-Neuinfektionen in verschiedenen Ländern machten sich bereits zur Wochenmitte negativ bemerkbar, schreiben die Helaba-Analysten. ...

