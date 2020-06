Bei Kaufentscheidungen im Supermarkt helfen die verschiedensten Labels, den Lebensstil möglichst nachhaltig zu gestalten. Bei Finanzprodukten ist das leider nicht so einfach. Es gibt zwar Zertifikate wie das österreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte und das FNG-Siegel, die gute Anhaltspunkte liefern, aber der Großteil aller Geldanlagen ist in Sachen Nachhaltigkeit intransparent und nicht auf den ersten Blick vergleichbar. Gleichzeitig jedoch steigt die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten rasant. Zwischen 40 und 50 Prozent der Menschen möchten in Deutschland und Österreich nachhaltig investieren. Laut dem Forum Nachhaltige Geldanlagen tun es in Deutschland tatsächlich aber nur 5,4 Prozent und in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...