Nachdem die ursprünglich geplante Vereinsgründung im März wegen Corona verschoben werden musste, hat sich die Initiative "Civitas Connect" am Montag, den 22. Juni 2020, nun als Verein konstituiert. Als neutrale Kooperationsplattform kommunaler Unternehmen verfolgt Civitas Connect das Ziel, gemeinsam die digitale Daseinsvorsorge von Städten, Regionen und Gemeinden aufzubauen und zu fördern. Die Gründung erfolgte im Rahmen einer virtuellen Sitzung, an der 22 Mitgliedsunternehmen teilnahmen - fünf mehr als ursprünglich für März gemeldet. Nach einem Grußwort von Angelika Müller, Ministerialrätin Intelligente Vernetzung im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, wählten die Gründungsmitglieder Heinz-Werner Hölscher, Geschäftsführer der SWO Netz GmbH, zum Vorsitzenden des Civitas Connect e.V. Die ebenfalls für Juni geplante Jahreskonferenz CIVI/CON wurde um ein Jahr verschoben. Nach der Gründung nimmt der Verein nun zügig die operative Arbeit auf. So wurden erste Arbeitsgruppen zu den Themen "Smart City Datenplattformen und Architekturen", "Telekommunikationsgesetz", "LoRaWAN Netzbetrieb" sowie "Einkaufskonditionen" ins Leben gerufen. Zudem soll kurzfristig ein Fördermittel-Monitoring für die Mitglieder und den Verein selbst aufgebaut werden. Neben der inhaltlichen Arbeit will der Civitas Connect e.V. auch für einen umfassenden Wissenstransfer zwischen seinen Mitgliedern sorgen. Dazu ist bereits ein eigenes Wiki ins Leben gerufen worden, das bereits mit rund 100 Fachbeiträgen und 30 Use-Cases gefüllt wurde. Vorstand ist formiert Als Stellvertreter von Heinz-Werner Hölscher wurden Christoph Schweizer, Travekom, und Ulrich Klaus Butterschlott, Stadtwerke Arnsberg, gewählt. Als Schatzmeister fungiert künftig Karl-Heinz Siekhaus, Stadtwerke Ahaus. Als Beisitzer wurden Andrea Lüke, Stadtwerke Greven, Ludger Hemker, items GmbH, Tobias Koch, SWTE-Netz, sowie Jürgen Schmidt, Stadtwerke Emsdetten, benannt. Die Geschäftsleitung übernehmen Ralf Leufkes und Lea Preis von der items GmbH. Gründungsmitglieder: Wasserwerk Vechta tkrz Stadtwerke GmbH ENERVIE Vernetzt GmbH Stadtwerke Emsdetten GmbH Stadtwerke Ahaus GmbH Stadtwerke Arnsberg GmbH Stadtwerke Münster GmbH Stadtwerke Greven GmbH TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH SWB Netz GmbH Stadtwerke Steinfurt GmbH smartOPTIMO GmbH & Co. KG Stadtwerke EVB Huntetal GmbH SWO Netz GmbH RheiNet GmbH SWTE Netz GmbH & Co. KG Stadtwerke Lengerich GmbH Items GmbH BEW Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH Stadtwerke Geesthacht GmbH Teutoburger Energie Netzwerk eG Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH Weitere Informationen: Civitas Connect, Ralf Leufkes Hafenweg 7, D-48155 Münster Tel.: +49 251 20 83-24 41 Fax: +49 251 20 83-15 19 r.leufkes@itemsnet.de www.civitasconnect.digital/# Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH, Uwe Taeger Magirusstraße 33, D-89077 Ulm Tel.: +49 731 96 287-31 Fax: +49 731 96 287-97 ut@press-n-relations.de www.press-n-relations.de Über Civitas Connect Als neutrale Kooperationsplattform kommunaler Unternehmen verfolgt Civitas Connect das Ziel, die digitale Daseinsvorsorge von Städten, Regionen und Gemeinden aufzubauen und zu fördern. EVU, Stadtwerke und regionale Kommunalunternehmen finden in dem unabhängigen Verein eine leistungsfähige Plattform für den frühzeitigen, aktiven und interkommunalen Austausch, um die anstehenden Herausforderungen rund um Smart City und Smart Region voranzutreiben und zu gestalten. Hierzu gehören die gemeinsame Erarbeitung von eigenständig Vor Ort umzusetzenden praktischen Lösungen, das Schließen von Investitionslücken und die Definition offener Standards. Dies ist eine Presseinformation des Civitas Connect e.V., der auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

