In seiner Rede bei einer Bloomberg-Veranstaltung am Donnerstag, sagte David Solomon, Chief Executive Officer (CEO) von Goldman Sachs, dass er nach wie vor eine V-förmige Erholung der US-Wirtschaft in diesem Jahr sehe. Wichtige Zitate "Diese Krise hat einen tiefgreifenden Einfluss auf das wirtschaftliche Umfeld, in dem wir tätig sind." "Meine Vermutung ...

