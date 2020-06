FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.06.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 76 (90) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 550 (500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RESUMES RESTAURANT GROUP WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 75 PENCE - BARCLAYS RESUMES WH SMITH WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 1535 PENCE - BERENBERG CUTS RIGHTMOVE TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 385 (400) PENCE - BERENBERG RAISES ASOS PRICE TARGET TO 4400 (3200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2250 (1550) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES NCC GROUP PRICE TARGET TO 190 (170) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES NETWORK INTL PRICE TARGET TO 650 (560) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 250 (230) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SANNE GROUP PRICE TARGET TO 725 (600) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS CREST NICHOLSON TARGET TO 216 (260) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS MAN GROUP TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 130 (150) P - CREDIT SUISSE CUTS SCHRODERS TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 2690(2520)P - CREDIT SUISSE RAISES ASHMORE GROUP TARGET TO 360 (300) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1550(1350)P - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES JUPITER FUND TO 'NEUTRAL'('UNDERPERFORM') TARGET 250(200)P - CREDIT SUISSE RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 240(210)P 'UNDERPERFORM' - CS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 8500 (8000) P - 'OUTPERFORM' - DAVY RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 628 PENCE - JEFFERIES CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 4100 (4400) P - JEFFERIES CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 42 (47) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PPHE HOTELS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1150 (1400) PENCE - JEFFERIES CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 2200 (2900) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 370 (270) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES B&M PRICE TARGET TO 370 (310) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 190 (150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 290 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS HOCHSCHILD MINING TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') TARGET 210(220)P - RBC RAISES CENTAMIN TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 210 (180) PENCE - RBC RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 860 (700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 135 (140) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1800 (1650) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 900 (830) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1850 (1700) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 220 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4400 (4100) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 965 (925) PENCE - 'NEUTRAL'



