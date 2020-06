Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Sonntag, 28. Juni 2020, 18.25 UhrTerra XpressSchüsse im Wald und Wut am StraßenrandGeschröpfte Anwohner: warum sie für Straßen zahlen sollen. Von wegenIdylle: Tierische Nachbarn machen Ärger. Unruhe im Wald: Wie einJagdaufseher sein Revier vor Störenfrieden schützt.Wenn Straßen vor dem eigenen Haus saniert werden, greifen die Städtegern in die Tasche der Anwohner. Ein herber Schlag für vieleHausbesitzer, der ihre Existenz vernichten kann. In einigen Ortenwehren sich die Bewohner. Doch wer muss tatsächlich bezahlen?Biber und Fischotter können zum Problem werden, vor allem dann, wennsie unter dem Eigenheim buddeln, Äste auftürmen oder im Forellenteichbuchstäblich die Existenz eines Fischzüchters auffressen. EineFamilie in Bayern trifft es besonders hart, als es durch ein Unwetterzu Hochwasser kommt und beim Versuch, das Wasser abzupumpen, das Rohrdurch Äste verstopft - das Werk eines Bibers. Ein Elektrozaun könntedie Lösung gegen den räubernden Fischotter sein. Doch das muss ersteinmal mit der Naturschutzbehörde abgestimmt werden, denn die Tierestehen unter Schutz.Nach Ende ihres Studiums fassen Nono Konopka und Maximilian Jabseinen Entschluss: von Berlin bis nach Peking zu radeln. Mit der Tourüber 15 300 Kilometer wollen sie Spenden für den Bau einer Schule inGuatemala sammeln. Obwohl sie nie länger mit dem Rad unterwegs waren,starten sie am Brandenburger Tor. Eine Reise voller Strapazenbeginnt, die Tausende Follower in den sozialen Medien verfolgen."Terra Xpress" zeigt dieses unglaubliche Vorhaben.Jagdaufseher Dirk Beniers hat einen Verdacht: In seinem Revier sindWilderer unterwegs, und das nicht zum ersten Mal. Seine große Sorge:In der Dunkelheit kommen Hirsche und Rehe aus den Tiefen des Waldeszu ihren Fressplätzen. Sie dann zu jagen, bedeutet erheblichen Stressfür das Wild mit der Gefahr, dass Jungtiere ihre Mütter verlieren.Doch das ist nicht die einzige Sorge des Jagdaufsehers: Seit derCorona-Pandemie sind mehr Menschen in den Wäldern unterwegs. Dasverschreckt die scheuen Tiere, die dann ihren gewohnten Futterstellenfernbleiben. "Terra Xpress" über Unruhestifter im Wald und dieFolgen. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4634058