Wien (ots/PRNewswire) - Nach zwei Jahren umfangreicher Investitionen in Technologie, Kompetenzen, Produktportfolio und geografische Präsenz macht Coveris mit einer neuen visuellen Identität einen klaren Schritt nach vorn. Damit spiegelt das Unternehmen die neue Aufstellung und Ausrichtung des Unternehmens wider: Mit Know-how, modernste Technologie und vorausschauendem Denken.Auf seinem Weg zu Coveris 2.0 hat das Unternehmen mit dem Aufbau marktorientierter Strukturen und der Verstärkung seiner Expertenteams sein Geschäftsmodell erfolgreich neu ausgerichtet,. Diese Veränderungen wurden von erheblichen Investitionen in die neuesten Technologien und in gezielte Akquisitionen begleitet, um das Produktportfolio und die geografische Präsenz weiter auszubauen.Nachdem diese Investitionen nun Früchte tragen, erneuert Coveris seine visuelle Identität, die stark das neue Profil, die Vision und die Ambitionen des Unternehmens widerspiegelt. Die völlig neue Farbwelt und die Designelemente visualisieren am besten, was den Kern von Coveris ausmacht: das Know-how seiner Mitarbeiter, die hochmoderne Technologie und seine Kapazitäten gepaart mit vorausschauendem Denken.Dynamisch, zugänglich und mit authentischen Coveris-Mitarbeitern - so visualisiert das Unternehmen seine Neuerfindung. Das unveränderte Firmenlogo, jetzt eingebettet in die neue visuelle Umgebung, erinnert an die Stärke und die lange Geschichte von Coveris."Ich bin sehr zufrieden mit den Fortschritten, die Coveris in der jüngsten Vergangenheit gemacht hat, und diese neue visuelle Identität ist ein weiteres Zeichen für die Modernität, Energie und Leidenschaft, die man im gesamten Unternehmen finden kann", kommentiert Jakob A. Mosser, CEO von Coveris.Die neue Welt von Coveris kann auf unseren Social-Media-Seiten auf Facebook, LinkedIn, Xing und Twitter sowie unter www.coveris.com (http://www.coveris.com/) erlebt werden.INFORMATIONEN ZU COVERISCoveris ist ein führendes europäisches Verpackungsunternehmen, das flexible Verpackungslösungen für einige der weltweit angesehensten Marken herstellt. Coveris entwickelt Verpackungen, die vor allem Produkte schützen, welche besondere Verpackungseigenschaften benötigen - von Lebensmitteln bis hin zu Tiernahrung, von medizinischen Erzeugnissen bis hin zu Industrie- und Agrarprodukten. Durch das hohe Maß an technischen Eigenschaften verlängern diese hochwertigen Verpackungen die Haltbarkeit der Produkte und helfen somit Abfall und Ressourcenverschwendung zu reduzieren. Gemeinsam mit seinen Kunden arbeitet Coveris ständig an neuen attraktiven und nachhaltigen Lösungen. Coveris betreibt 26 Standorte in der EMEA-Region mit 4.100 Mitarbeitern. Der Hauptsitz der Coveris Gruppe befindet sich in Wien, Österreich.Pressekontakt:Barbara Sternig+43-1-2058-122-19barbara.sternig@coveris.comOriginal-Content von: Coveris, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112707/4634079